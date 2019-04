Live Ajax-Juventus 0-0 Bernardeschi sfiora subito l'eurogol

Dopo la straordinaria nottata dello Stadium che ha permesso di rimontare ed eliminare l'Atletico Madrid, il cammino della Juventus riparte dalla Amsterdam Arena per confermare il suo ruolo di favorita numero uno per alzare la coppa a Madrid. Ovviamente i bianconeri, trascinati dal solito Ronaldo, sono i grandi favoriti della vigilia per il passaggio del turno, ma l'Ajax ha dimostrato nella doppia sfida contro il Real Madrid di essere squadra di buona qualità che non può essere sopravvalutata.



Amsterdam riporta alla mente buoni ricordi per la Juventus, che qui ha vinto tre delle cinque partite disputate, contro un pareggio ed una sola sconfitta. La maglia biancorossa dell'Ajax riporta però alla mente anche due finali di Coppa dei Campioni: quella persa a Belgrado nel 1973 contro la fortissima squadra di Johann Cruijff e quella del 1996 vinta invece ai rigori a Roma, l'ultima conquistata, un digiuno di 23 anni che la Juve punta ad interrompere proprio quest'anno.



Le formazioni



Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schone; Ziyech, Tadic, Neres. All. Ten Hag

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri



