Ajax, Ten Hag avvisa il Tottenham ma Pochettino: «Noi senza limiti»

Ottimista, senza paura, l'allenatore dell'Ajax, Erik Ten Hag, promette anche a Londra una partita d'attacco dei 'suoì Lanceri, «incapaci» di rinunciare al loro calcio super-offensivo. «Tutta la rosa sta molto bene, stiamo attraversando un ottimo momento di forma e soprattutto siamo affamati - le parole del tecnico olandese -. Al Tottenham mancano alcuni giocatori? La verità risiede solo sul campo. Noi ci affideremo alla nostra filosofia di gioco, non sappiamo fare diversamente, cercheremo di avere il controllo della partita e attaccare fin dal primo minuto».



La semifinale di Champions League è un sogno che si avvera, ma Mauricio Pochettino non pone limiti al suo Tottenham, alla vigilia della doppia sfida contro l'Ajax. «Lo spirito che abbiamo costruito in questa squadra ci dice che possiamo ottenere qualsiasi risultato, tutto è possibile - le parole dell'argentino -. Questa è la nostra forza. Mi reputo molto fortunato perché qui i vertici mi hanno sempre sostenuto, consentendomi di affermare i miei principi». Ancora senza Harry Kane, contro i Lanceri di Amsterdam il Tottenham dovrà fare a meno anche del coreano Son Heung-Min, squalificato, decisivo nei quarti contro il Manchester City. «È sempre un problema non avere certi giocatori, ma prima di tutti viene sempre la squadra», ha tagliato corto Pochettino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA