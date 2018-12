Dopo le polemiche e il caos, finalmente la Copa Libertadores ha il suo epilogo in campo. E la "Champions" sudamericana, giocata in trasferta al Santiago Bernabeu di Madrid, se la aggiudica il River Plate, vincendo 3-1 ai supplementari contro il Boca Juniors, dopo il 2-2 dell'andata. Era stato proprio il Boca ad andare in vantaggio con Benedetto, poi raggiunto dal pari di Pratto. Ai supplementari l'espulsione di Barrios del Boca e il 2-1 del River con Quintero. L'infortunio di Gago lascia il Boca in nove uomini, così arruiva anche il 3-1 dei biancorossi firmato da Martinez.

© RIPRODUZIONE RISERVATA