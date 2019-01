La copertina dell'album se la prende Cristiano Ronaldo, ma la vera novità della edizione della raccolta Panini Calciatori 2018-2019 in regalo giovedì 24 gennaio con il Mattino è un'attenzione al calcio femminile mai così alta. Il mito delle figurine si rinnova con una collezione che guarda alle donne, che non avevano mai avuto una tale presenza nell'album: sono presenti infatti non solo le immagini delle 12 squadre della Serie A, ma anche 15 figurine dedicate alla Nazionale femminile. Un movimento che continua così a crescere, grazie anche all'ingresso nel calcio femminile di big come Juve, Milan e Inter.



Sono 734 le figurine della collezione, da raccogliere in un album da 128 pagine nella cui copertina compare per la prima volta CR7 in compagnia di 19 big degli altri club, da Insigne a Icardi. Ogni squadra ha quattro pagine dedicate, a cui seguono gli spazi per la Serie BKT, Serie C, Serie D e l'Under 21 azzurra, oltre alle figurine per il calcio femminile e altre sezioni. Una tradizione sempre più forte, quella delle figurine. «Ci sono 1,5 milioni di collezionisti - ha spiegato Allegra - Stiamo già preparando la 60esima edizione, mentre il Gruppo Panini toccherà un fatturato di 1 miliardo e dall'anno prossimo lancerà l'album della Premier League».





© RIPRODUZIONE RISERVATA