Alisson Becker protagonista di un video hard in cui si diverte con tre ragazze tra sesso e cocaina? Ovviamente no, anche se la voce si era diffusa nelle ultime ore dopo la pubblicazione di alcuni filmati su siti per adulti, in cui il nome del portiere brasiliano compariva anche nel titolo.







Ci sono almeno due video, sul web, in cui un ragazzo se la spassa tra sesso e droghe insieme ad alcune ragazze. Su Pornhub, ad esempio, gli utenti che li hanno caricati hanno scelto di inserire il nome di Alisson Becker per attirare più visite. Il ragazzo protagonista di quei video somiglia, tra l'altro vagamente, al portiere passato in estate dalla Roma al Liverpool, ma di certo non è l'estremo difensore della Seleçao.



Le indiscrezioni sui video hard erano state lanciate dal Daily Mail, anche se sia l'entourage di Alisson che il Liverpool avevano subito negato ogni coinvolgimento del portiere. In effetti, non ci vuole molto per capire che il ragazzo protagonista degli eccessi di quei filmati è un'altra persona e non il portiere che la Roma ha ceduto al Liverpool per una cifra che supera i 60 milioni di euro, bonus compresi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA