Alla Federico II un laboratorio per nuovi dirigenti sportivi

Prosegue con successo il progetto SOC.C.& R. (Sociologia, Calcio & Ragazzi), realizzato dal Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II in collaborazione con il Napoli Femminile. Giovedì 31 maggio, alle ore 11, presso la sede del Dipartimento di Scienze Sociali (vico Monte di Pietà, 1 - aula t1) saranno presentati i report di ricerca del progetto, che si propone come laboratorio per la formazione di nuovi dirigenti e operatori dello sport. I report saranno presentati da Raffaela D’Ambrosio, Barbara Parparcone, Anna Granitto, Marina Rania, Martina Russo e Rosalba Sarnataro, a cura dei professori Luca Bifulco, Luciano Brancaccio e Francesco Pirone.



Dopo i saluti di Enrica Amaturo, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli studi di Napoli Federico II, interverranno Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli e consulente del Napoli Femminile, Raffaele Carlino, presidente onorario del Napoli Femminile Carpisa Yamamay, Riccardo Guarino, presidente del Napoli Femminile, Italo Palmieri, direttore generale del Napoli Femminile, e Mario Bocchetti, scrittore e autore del libro “Il rettangolo dei sogni”.

