Juventus, Allegri coccola Ronaldo: «E Kean non è diventato Messi»

TORINO – “Ronaldo rientra quando starà bene e non ci saranno rischi di ricadute”. Max Allegri prova a limitare l’argomento CR7 e riportare l’attenzione alla ripresa di campionato contro l’Empoli, tra turnover e concentrazione da ritrovare per ripartire di slancio dopo il 2-0 di Genova. Ma la scena se la prende il portoghese, anche quando non gioca. “Circolano tante voci, era uscita anche la voce di un mio litigio col presidente e delle mie dimissioni. Ronaldo aveva il giorno libero, è andato a Barcellona per questioni commerciali, non lo so cosa altro abbia fatto a Barcellona, ha iniziato a muoversi un po' e servirà prudenza. Meglio saltare una partita che due mesi, mancano dieci partite di campionato e la Champions. Lunedì farà un esame di controllo - prosegue Allegri -, rischi per la prima partita contro l’Ajax ce ne sono, lo sa anche Cristiano. Anche Douglas Costa si sta riprendendo e lunedì avrà l'ultimo esame e poi riprenderà quasi a pieno ritmo per esserci in Champions, spero anche col Milan. Barzagli sta lavorando, Cuadrado dovrebbe tornare a disposizione tra una decina di giorni. De Sciglio è a disposizione, Khedira ancora un po’ indietro”.



“KEAN NON E’ MESSI” – “Un ragazzo giovane si costruisce passo passo, ha fatto un gol con il Liechtenstein, improvvisamente sembra diventato Messi o Ronaldo. La mia preoccupazione è quando recupererà da questa sbornia anche a livello mediatico. Perché se poi a giugno la Nazionale gioca con Bosnia e Grecia e Kean non struscia un pallone rischia di diventare un brocco. Ci vuole calma, un pezzetto alla volta, fargli fare mezz'ora, fargli fare la partita giusta. Come tutti i ragazzi giovani. Serve equilibrio e vale per quelli più grandi e anche per lui. Ha le qualità del bomber, ma da lì a essere un campione ce ne passa, ha bisogno di un percorso normale e io in qualche modo devo tutelarlo”.



RIATTACCARE LA SPINA – “Domani riposa Bonucci, gli altri giocano. Giocano due tra Chiellini, Rugani e Caceres. Abbiamo 15 punti di vantaggio sul Napoli, ma mancano 10 partite, ritrovarsi in un vortice col Napoli che magari ci ruba altri punti è un attimo. Domani va vinta, va affrontata con cattiveria e concentrazione, anche perché staccare la spina pensando di aver già vinto il campionato è la cosa più sbagliata che possiamo fare. Queste partite ci servono per avvicinarci alla meta e come test per la Champions. Come ho detto ai ragazzi, non siamo macchine che si accendono e partono. Noi domani dobbiamo fare una partita seria, col Genoa abbiamo lasciato punti perché non siamo entrati con la cattiveria giusta, abbiamo perso l'imbattibilità, fatto una figuraccia e perso tre punti. Al momento servono 5 vittorie, facciamone una e poi vediamo le altre. Dybala-Mandzukic-Bernardeschi? Probabile che giochino tutti insieme, potremmo anche giocare a tre dietro. Paulo è stato criticato in Nazionale, abbiamo parlato, sa che sono mesi importanti perché la Juve ha bisogno del miglior Dybala e lui deve e sicuramente farà un grande finale di stagione, ce lo aspettiamo tutti. Quest'anno anche se ha fatto pochi gol è sempre stato importante, giocando e sacrificandosi”.

