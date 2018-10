Ancelotti ordina: niente ritiro prima del Sassuolo

di Pino Taormina

«State a casa e fate i bravi». Anche se la gara si gioca nel pomeriggio, sia pure alle 18, Carlo Ancelotti spezza la consuetudine e con una certa naturalezza annuncia alla squadra che stasera non si sarà ritiro. Capita quando la partita è in notturna di non fare il ritiro prepartita, una rarità quando è alle 18. Non una novità per Carletto che già nel 2005 risparmiava al suo Milan di dormire a Milanello in certe occasioni. Nei periodi in cui i giocatori sono molto impegnati tra ritiri e trasferte può essere utile, secondo Ancelotti, lasciarli a casa una sera in più con le famiglie. Non si sa se questa sarà la regola, Ancelotti valuterà di volta in volta (prima del match con il Liverpool ha voluto la squadra al suo fianco). Appuntamento domani all’ora di pranzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA