Anche il Crotone in campo a Santo Stefano, Zenga prepara la gara con il Napoli pensando a qualche variazione rispetto alla formazione che sabato pomeriggio è stata travolta dalla Lazio per 4-0. Allenamento pomeridiano per gli squali in vista della gara contro il Napoli, anticipo dell’ultima giornata di andata del campionato, in programma venerdì alle ore 20:45 allo Scida.



Come da programma, i rossoblù si sono ritrovati allo Stadio nel pomeriggio, con inizio dei lavori alle ore 15. Mister Zenga ha diviso la rosa in 2 gruppi: chi ha giocato sabato contro la Lazio ha svolto forza e trasformazione sul campo. Sgambata contro la Primavera per il resto del gruppo (2 tempi da 30 minuti, il secondo con la Prima squadra schierata con l’uomo in meno) finita 3-1 con doppietta di Simy e gol di Tonev, rete di Diletto per gli squaletti. Simić ha disputato gran parte della partita, differenziato per Izco e Nalini.



Settore ospiti verso il tutto esaurito. Per quanto riguarda l’acquisto dei tagliandi sarà possibile sempre da oggi, 22 Dicembre, fino alle ore 19 di Giovedì 28 Dicembre, ma solo presso le ricevitorie LisTicket abilitate (circuito “Ospiti”) e online, sul sito web LisTicket.

