Anche il napoletano Palladino al Memorial Davide Nuzzo

di Gianluca Agata

Dodici squadre, duecento piccoli talenti, nel nome di Davide Nuzzo giovanissimo ragazzo di Marano scomparso nel 2013 in seguito a un incidente stradale causato da un auto pirata, che gli esordienti 2006 hanno omaggiato disputando al Nuovo Grillo di Marano la quarta edizione del torneo lui dedicato. Una serie di incontri in cui non ha prevalso il risultato ma la voglia di omaggiare un ragazzo che nonostante la prematura scomparsa ha lasciato una eredità enorme: la sua voglia di vivere attraverso lo sport.



Oltre al Napoli di Gigi Caffarelli in campo anche Pescara, Salernitana e le squadre del progetto Valencia di Luigi Santoro affiliate alla società spagnola (Blue Devils, Belsito Posillipo, Academy Turris, Sporting Club San Giorgio), Monteruscello, Real Casarea, Real Pimonte, Virtus Ercolano, Città di Cardito. Calcio d'inizio di Raffaele Palladino, ex Juventus e Genoa oggi allo Spezia. "Ragazzi - ha detto rivolgendosi ai piccoli calciatori - ricordate innanzitutto che il calcio è un gioco e poi che di pari passo c'è la scuola importante come la vostra passione. Al termine della manifestazione premiati dai genitori di Davide Nuzzo, Antonio, ex Casertana, Carmen, e dalla figlia Manuela i giocatori della squadra vincitrice.

