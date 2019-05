Anche il Napoli scrive a Casillas «Ti aspettiamo presto in campo»

Ha rubato la scena in un giorno di festa Iker Casillas, il portiere spagnolo in forza oggi al Porto che è stato colpito ieri durante l'allenamento del mattino da un malore. Accasciatosi al suolo, i compagni presenti con lui hanno immediatamente interrotto la loro sessione, i medici del club portoghese lo hanno soccorso e si sono resi conto della gravità della situazione, diagnosticando un infarto acuto del miocardio.



Ore di spavento, poi il sospiro di sollievo con Casillas fuori pericolo. «Sto bene, sono sereno» ha detto il portiere direttamente dal letto di ospedale ai cari e ai fan sui social. Una notizia, però, che ha sconvolto in molti in giro per il mondo.



Forza @IkerCasillas! Ti aspettiamo presto in campo! — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 1 de mayo de 2019

«Amico mio, riprenditi presto» il messaggio sui social di Raul Albiol per l'ex compagno di tante avventure al Real Madrid. E sempre al Real Madrid Casillas era stato allenato anche da Carlo Ancelotti: «Forza Iker. Siamo con te, capitano» gli ha scritto l'allenatore azzurro. Il Napoli, dal suo profilo ufficiale su Twitter, ha voluto poi inviare un messaggio di sostegno al portiere: «Forza, Iker! Ti aspettiamo presto in campo».

