Andreazzoli sorride dopo il Napoli «Una vittoria che ci inorgoglisce»

«Sono punti che valgono tanto, la vittoria con il Napoli ci inorgoglisce e ci soddisfa». Aurelio Andreazzoli si prende la sua personale rivincita contro gli azzurri, visto che la sconfitta del San Paolo all’andata gli era valsa l’esonero. «Soprattutto perché viene dopo la gara contro la Juventus che ci aveva lasciato l’amaro in bocca, i punti di stasera sono frutto anche della prestazione di Torino. Ci siamo messi alla pari del Napoli, abbiamo combattuto e creato tanto, siamo veramente molto soddisfatti. Speriamo che ci sia una ulteriore crescita ora».



Un Empoli capace di rimescolare le carte dopo il pari. «Il gol di Zielinski l’avevamo sentito molto, avevo paura che nel secondo tempo potessimo subire ancora invece la squadra è stata brava a reagire. Maggiore praticità? Ci stiamo lavorando tutti, ci sono tanti calciatori come Farias che si stanno mettendo a disposizione, a volte si può segnare anche con una deviazione, come stasera. Con l’Udinese serviranno tutte le nostre risorse, credo che sia sempre più facile ottenere risultati giocando bene ed è una nostra risorsa. Non possiamo crescere di centimetri o peso, ma nel gioco si. Il mio compito è far esprimere la squadra al massimo».

