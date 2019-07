Conte esalta la sua Inter: «Saremo la sorpresa del campionato»

di Salvatore Riggio

Terminata la tournée asiatica, Antonio Conte traccia un primo bilancio di questo inizio avventura sulla panchina dell'Inter, fissando ai microfoni di PPTV gli obiettivi: «Le nostre aspettative sono quelle di tornare ad essere competitivi. Sappiamo benissimo che in questo momento in Italia c’è una squadra che ha costruito tanto durante gli che è la Juventus. Dietro la Juventus, si è inserito il Napoli però l’Inter ha una storia e una tradizione importanti. Abbiamo il dovere tutti di riportare l’Inter dove è giusto che stia e meriti. Ci vorrà un po' di tempo, non si possono costruire grattacieli in pochissimi giorni. Ma abbiamo iniziato, vogliamo tornare a dare battaglia», le parole dell'ex ct della Nazionale. Che poi aggiunge: «La sorpresa della prossima stagione mi auguro che sia l’Inter. Devo essere onesto, devo elogiare questo gruppo di ragazzi, stanno lavorando in maniera importante senza fiatare. Hanno grande disponibilità e queste sono le basi per costruire qualcosa di successo in futuro. Magari cito tre giovani che mi hanno ben impressionato: Esposito, Pirola e Agoumé. Ragazzi di 17 anni per cui vedo un gran futuro in prospettiva». Poi sulla Champions: «Ci si confronta con il top del calcio europeo. Dobbiamo essere pronti a qualsiasi tipo di sorteggio. Al tempo stesso, vogliamo che le altre squadre che saranno nel nostro girone abbiano un minimo di preoccupazione nell'incontrare l’Inter». Infine, su Steven Zhang: «I nostri proprietari sono dei visionari, questo è molto positivo. Hanno investito sull’Inter perché pensano che sia la squadra giusta per fare qualcosa di importante nel calcio, non solo a livello europeo ma anche mondiale. Vedo nel presidente sicuramente una figura giovane, molto aperta a costruire qualcosa di importante e duraturo per il club».

