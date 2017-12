Lo sfogo di lady Donnarumma: â€‹ «E finalmente li hai fatti stare zitti...»

«E finalmente li hai fatti stare zitti». C'è rivalsa nelle parole dedicate da Stefania De Val al compagno Antonio Donnarumma dopo il suo debutto con il Milan nel derby di coppa Italia vinto ieri sera, 120 minuti che hanno messo alla prova le emozioni della donna, al nono mese di gravidanza. «Non sai da quanto aspettavo questo momento - ha scritto su Instagram la fidanzata del maggiore dei fratelli Donnarumma, che fra un paio di settimane darà alla luce un bimbo -. Ti hanno detto di tutto pur non conoscendo le tue qualità in campo. Coloro che avrebbero dovuto sostenerti e invece hanno saputo darti del fratello raccomandato di... al mangia soldi e per finire al fratello parassita e tu sempre umilmente hai mandato giù tutto, addirittura ero io ad inc... E tu che mi dicevi di non preoccuparmi, che ti interessavano solo le parole di chi realmente ti sta vicino come me». «Hai saputo all'ultimo di giocare una partita importantissima (un derby e il passaggio ad una semifinale di Coppa Italia) e non è una partita da nulla. E per questo hai dimostrato quanto vali. Grazie - ha concluso la donna, rivolta al compagno - per le emozioni che mi hai regalato anche se al nono mese di gravidanza non è il massimo».

