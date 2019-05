Orsato dirige il derby di Torino Calvarese per Lazio-Atalanta

Sarà Daniele Orsato a dirigere Juventus-Torino, in programma domani sera allo 'Stadium' e anticipo della 16ma giornata di ritorno di Serie A. Calvarese arbitrerà Lazio-Atalanta, Mazzoleni Genoa-Roma e Rocchi Udinese-Inter.



Queste le designazioni arbitrali in vista della 16ma giornata di ritorno di Serie A, in programma domenica 5 maggio:



Chievo-Spal (sabato h. 18): Ros di Pordenone

(Caliari-Di Iorio; iv: Illuzzi, var: Abisso, avar: Tasso)



Empoli-Fiorentina (domenica h. 12.30): Irrati di Pistoia

(Liberti-Gori; iv: Sacchi var: Banti avar: Vuoto)



Genoa-Roma (domenica h. 18): Mazzoleni di Bergamo

(Paganessi-Vivenzi; iv: Pairetto var: Guida avar: Valeriani)



Juventus-Torino (venerdì h. 20.30): Orsato di Schio

(Tegoni-Lo Cicero; iv: Maresca var: Giacomelli avar: Tolfo)



Lazio-Atalanta: Calvarese di Teramo

(Carbone-Peretti;iv: Manganiello var: Massa avar: Di Liberatore)

Milan-Nologna (lunedì h. 20.30): Di Bello di Brindisi

(Ranghetti-Schenone; iv: Pasqua var: Valeri avar: Bindoni



Napoli-Cagliari (h. 20.30): Chiffi di Padova

(Santoro-Dei Giudici; iv: Pillitteri var: Mariani avar: Cecconi)

Parma-Sampdoria: Fabbri di Ravenna

(Passeri-Margani; iv: Rapuano var: Aureliano avar: Galetto)



Sassuolo-Frosinone: Giua di Pisa

(Manganelli-Bercigli; iv: Baroni var: Serra avar: Fiorito)



Udinese-Inter (sabato 4 h. 20.30): Rocchi di Firenze

(Meli-Del Giovane; iv: La Penna var: Doveri avar: Di Vuolo)

