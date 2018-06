Argentina, Dybala vota Messi: «Ma al Mondiale temo la Francia»

di Redazione Sport

«Messi è sempre stato il mio idolo, un giocatore che fa cose incredibili e va ammirato per quel che ha fatto, quel che fa e quel che farà». Parola di Paulo Dybala, che dal ritiro dell'Argentina ha parlato alla tv Tyc Sports. «Se vuoi andare in finale, devi confrontarti con squadre come Brasile, Germania, Spagna o Francia. Ma i francesi per me sono da evitare, sarebbe meglio incontrarli più avanti possibile: ha giocatori giovani e molto forti, in prospettiva potrà fare moltissimo».

