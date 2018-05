Infortunio al ginocchio per Romero: l'Argentina perde il portiere titolare

di Redazione Sport

Il portiere argentino Sergio Romero è stato escluso oggi dalla Coppa del Mondo in Russia a causa di un infortunio al ginocchio, secondo quanto comunicato dalla Federcalcio argentina (Afa). Il 31enne portiere «ha subito un blocco articolare al ginocchio destro che lo lascerà fuori dalla squadra per il Mondiale», ha spiegato l'Afa in un comunicato. Secondo fonti della nazionale il portiere del Manchester United ha subito l'infortunio durante l'allenamento della selezione ad Ezeiza. Romero, il portiere con il maggior numero di presenze con la maglia albiceleste, era stato convocato dall'allenatore Jorge Sampaoli con Wilfredo Caballero e Franco Armani. L'allenatore ora dovrà chiamare un sostituto per completare i tre portieri.

