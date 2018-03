Argentina-Italia: 0-0 La diretta Buffon salva su Higuain

Di Biagio da spazio al 4-3-3: lì davanti la novità Chiesa con Immobile e Insigne. A centrocampo, nonostante le indiscrezioni circolate nel pomeriggio, giocherà Jorginho con Verratti e Parolo. In difesa De Sciglio preferito a sinistra a Spinazzola. Sampaoli invece deve rinunciare a Messi, fermato da un leggero affaticamento muscolare: al suo posto potrebbe giocare Lo Celso. Dentro tre "italiani": Fazio (Roma) in difesa, Biglia (Milan) a centrocampo e Higuain (Juventus) in attacco.



FINE PRIMO TEMPO



45' Argentina vicina al vantaggio! Lancio in area sulla sinistra per Higuain che calcia di sinistro: Buffon intercetta poi sulla linea arriva Rugani e spazza!



43' Di Maria lancia in area sulla sinistra Tagliafico il cui sinistro è respinto da Buffon!



39' Paredes tenta il destro in diagonale da oltre 30 mt: palla che termina un mt a lato alla destra di Buffon!



36' Guizzo di Di Maria sulla sinistra e cross teso a tagliare l'area; Buffon accompagna la sfera sul fondo rendendo vano lo scatto di Higuain.



24' Su punizione dalla trequarti di Di Maria, svetta De Sciglio e libera l'area, anticipando Tagliafico.



17' Sull'angolo da sinistra di Di Maria, svetta Otamendi: Buffon si getta sulla destra e respinge!



15' Jorginho effettua un lancio profondo a premiare lo scatto di Chiesa ma il pallone è troppo lungo e viene bloccato da Caballero.



9' Insigne calcia sul secondo palo per l'accorrente Parolo che di testa da pochi passi manda alto di 2 mt!



6' L'Italia recupera la sfera e prova ad impostare una manovra offensiva ma Lo Celso intercetta un lancio profondo e fa ripartire i suoi.



1' Su cross dalla destra di Chiesa, Parolo prolunga sul secondo palo per Immobile, anticipato in extremis di testa da Fazio.



Calcio d'avvio dell'Argentina che attacca da destra verso sinistra.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Bustos, Fazio, Otamendi, Tagliafico; Biglia, Paredes; Lanzini, Lo Celso, Di Maria; HIguain. All. Sampaoli.



ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Parolo, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Di Biagio.



