Argentina, l'ultima di Maradona: allena il Gimnasia da casa

di Angelo Rossi

La Plata non sta nella pelle: ci sono caroselli di auto e scooter. È stato creato un movimento politico nazionale e fa notizia la fila ai botteghini, dove è stata riaperta la campagna abbonamenti. Maradona nuovo allenatore del Gimnasia è un autentico crac, al diavolo l'ultimo posto in classifica, ora quel che conta è accogliere nel miglior modo possibile il più grande di tutti e sperare nel miracolo del campo. Più di 30mila tifosi biancoblù sono attesi oggi allo stadio Del Bosque, nella città situata a 60 chilometri a sud est di Buenos Aires, per accoglierlo. Per il momento il colpo è riuscito, a livello di marketing il club ha fatto centro.





