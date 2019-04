Arsenal, l'esultanza di Emery: «Orgoglioso dei miei calciatori»

«Giocheremo per vincere perché la nostra mentalità ce lo impone». È stato onesto Unai Emery, aveva detto ieri in conferenza che non avrebbe fatto sconti e così è stato, con un Arsenal capace di uscire indenne anche dal San Paolo e con una vittoria che ora proietta gli inglesi in semifinale. «Non so se sia la migliore partita dell’anno, ma di certo abbiamo fato una gara importante contro una squadra forte. Dobbiamo migliorare ancora per essere sempre costanti» ammette l'allenatore degli inglesi.



«Ringraziamo i tifosi che ci hanno seguito qui, questa atmosfera è tutta da godere ora, abbiamo dimostrato tutta la nostra personalità stasera», ha continuato Emery. «Sono orgoglioso dei miei calciatori, abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro squadre forti e in stadi importanti. Abbiamo giocato bene, eravamo messi bene in campo e abbiamo tenuto sempre il Napoli sotto pressione. Potevamo segnare anche di più, ma il gol era il nostro obiettivo.



«Nella mia carriera ho visto diversi campionati. Questo è un grande momento per il calcio inglese, stasera abbiamo giocato contro la seconda squadra della Serie A che ha giocatori importanti e che in Champions ha fatto vedere belle cose. Questo è un grande risultato per noi, abbiamo molto rispetto per il Napoli e siamo riusciti ad avere la meglio con una grande prestazione», ha continuato Emery. «Mi aspettavo una partita difficile. Loro in casa sono stati bravi, ma noi di più all'Emirates. Oggi siamo stati in grado si sopportare l'ambiente caldo creato dai tifosi azzurri, poi siamo stati bravi a mettere la partita sul binario giusto segnando».

