Arsenal, Emery coi piedi per terra «La qualificazione è ancora aperta»

Il 2-0 maturato nel primo tempo sembrava poter annunciare un successo più largo, ma l’Arsenal dovrà conquistarsi la qualificazione anche al San Paolo tra sette giorni. «Il Napoli è una buona squadra, ha fatto molto bene in Champions ed è tra le favorite in Europa League. Questo risultato non è ancora decisivo, abbiamo ancora il 50% di possibilità per il passaggio del turno», ha detto a Sky sport.



«Rispettiamo tanto il Napoli, giocheremo al meglio anche al San Paolo, vogliamo vincere tutte le partite», ha continuato l’allenatore degli inglesi. «Dovremo dare ancora di più, sarà difficile replicare quanto fatto stasera ma ci proveremo. Alterneremo le forze in campionato così saremo pronti alla gara di ritorno. Ho fiducia nei miei calciatori, dovremo avere lucidità e concentrazione».



