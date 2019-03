Arsenal, Emery sfida il Napoli: «Possiamo vincere l'Euroleague»

Il lussuoso ritiro di Dubai per la sosta delle nazionali è finito e ora l'Arsenal è pronto a tornare a Londra per l'ultima importante parte di stagione tra Premier ed Europa League. I Gunners incontreranno proprio il Napoli di Ancelotti per i quarti di finale del torneo, ma in campionato avranno ancora grattacapi se vogliono conquistare un posto Champions.



«Volevamo ritrovare la condizione giusta in questo ritiro», ha detto in conferenza. «Stiamo lavorando per conquistare la Champions in campionato e per farlo dovremo giocare con personalità, come abbiamo fatto con il Manchester United. Ora pensiamo alla sfida con il Newcastle, sapendo però che anche vincere l’Europa League può essere un modo per accedere alla Champions», ha concluso Emery.

