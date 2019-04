L'Arsenal sfida l'Everton con i big: «Al Napoli penseremo da lunedì»

di Gianluca Vigliotti

Dopo il successo ottenuto contro il Newcastle di Benitez, torna oggi in campo l'Arsenal che prova a difendere in classifica il quarto posto in Premier League, ultimo utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions, affrontando in trasferta l'Everton (ore 15,05 diretta Sky Sport Football canale 203). I Gunners, che sfideranno il Napoli all'Emirates Stadium giovedì, sono in grande condizione e nelle ultime sei gare di campionato hanno ottenuto cinque vittorie ed un pareggio. In trasferta però il loro cammino non è stato dei migliori. Nelle 14 partite sin qui giocate l'Arsenal ha ottenuto 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, subendo in ogni partita almeno una rete.



