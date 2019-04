Arsenal, Aubameyang recupera: Leno favorito su Cech tra i pali

di Roberto Ventre

Inviato a Londra



I dubbi di Emery, tecnico dell'Arsenal, sono legati soprattutto alle condizioni di Xhaka e Koscielny che sono tornati disponibili dopo i rispettivi infortuni ma hanno svolto solo un allenamento in gruppo con i compagni. Qualche leggerissimo dubbio anche per Aubameyang, l'attaccante del Gabon che domenica contro l'Everton ha giocato solo il secondo tempo perché debilitato dagli antibiotici ma che il tecnico dei Gunners ha anticipato di essere intenzionato a mandare in campo dal primo minuto.



Ed è proprio il reparto offensivo dell'Arsenal quello più pericoloso con il francese Lacazette che nella conferenza stampa di vigilia di ieri ha detto di voler arrivare fino in fondo in Europa League e il fantasista tedesco Ozil. Tante soluzioni offensive, quindi, per Emery e la possibilità di variare il modulo affidandosi a due trequartisti e una punta e viceversa. In porta dovrebbe giocare il tedesco Leno, in passato finito anche nel mirino del Napoli, favorito su Cech.

