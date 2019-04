Arsenal-Napoli, finalmente Emery: «​Aubameyang sta bene, giocherà»

Mattinata complicata per Unai Emery e l’Arsenal. L’allenatore dei Gunners fa aspettare i giornalisti accorsi al centro tecnico degli inglesi per un ritardo di un’ora rispetto al programma originario. La conferenza, secondo i bene informati, tarda a causa dell’allenamento mattutino dei Gunners, a sua volta cominciato in ritardo. Da decidere, per l’allenatore spagnolo, anche i convocati in vista della sfida al Napoli di domani sera all’Emirates: da valutare le condizioni fisiche di Granit Xhaka e Laurent Koscielny, i due grandi dubbi della vigilia per Emery: «Vedremo domani le loro condizioni e decideremo. Ci giochiamo una gara importante e vogliamo fare una buona prestazione. Aubameyang ha avuto qualche problema fisico, per questo era in panchina con l’Everton. Ora sta meglio e può giocare titolare. È un momento importante della stagione, dobbiamo restare concentrati».



Solo complimenti per il Napoli: «Ha grande storia, è una partita alla pari, abbiamo visto in Champions cosa può fare con le big. Sarà complicata ma siamo ottimisti e abbiamo fiducia». Sfida nella sfida, il duello con Ancelotti: «È uno dei migliori allenatori al mondo, ha tanta esperienza. Per me ogni giorno è una nuova sfida, devo migliorarmi tanto e queste partite di livello sono quelle che vogliamo giocare, un test importante».

