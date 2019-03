L'Arsenal aspetta il Napoli e incontra il Principe di Dubai

La sfida con il Napoli per i quarti di finale di Europa League si vede ormai all'orizzonte e l'Arsenal ne approfitta per rimettersi in forze prima dell'ultimo pezzo di stagione al caldo di Dubai. Non solo preparazione fisica e tattica, però, per la squadra di Unai Emery che, prima di far ritorno a Londra, ha anche incontrato il Principe di Dubai.



La squadra inglese, come mostrano le foto pubblicate sui social, ha fatto visita al palazzo reale Zabeel dove, dopo aver incontrato lo sceicco Hamdan bin Rashid Al Maktoum, ha scatato una foto ricordo anche con il presidente ed amministratore delegato della compagnia aerea Emirates, lo sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum.



We were invited to meet His Highness Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum at Zabeel Palace today 👋#ArsenalInDubai 🇦🇪 pic.twitter.com/Mq1gXtJT7u — Arsenal FC (@Arsenal) 24 de marzo de 2019

