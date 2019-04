Arsenal, i nervi sono tesi: Ozil lancia la giacca sulla panchina

Non ha espresso il meglio del suo calcio contro l'Everton, Mesut Ozil, e la sostituzione della ripresa è stata la naturale conseguenza di una partita che andava radrizzata. L'Arsenal non ci è riuscito, la sconfitta grida ancora vendetta così come vendetta grida il gesto del fantasista tedesco che ieri ha catalizzato l'attenzione al fischio finale.



Sul finire del match, con l'Arsenal tutto votato in avanti alla ricerca del pari, Ozil ha lanciato la sua giacca contro la panchina degli avversari a seguito di uno scontro di gioco con relative proteste dei due allenatori. L'episodio è stato filmato dalle telecamere ed ora la Lega calcio inglese potrebbe anche decidere di sanzionare il calciatore che si candida ad un posto da titolare giovedi in Europa League contro il Napoli.





