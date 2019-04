Arsenal, Torreira avverte: «Conosco il San Paolo, attenti»

«È una grande vittoria che ci fa contenti». Lucas Torreira ringrazia la deviazione di Kalidou Koulibaly e il suo Arsenal che ora punta il ritorno. «Abbiamo fatto benissimo nel primo tempo partendo forte e con tanto pressing. Al Napoli piace giocare da dietro, quindi abbiamo attaccato alto preparando così la gara in settimana. Abbiamo portato in campo quello che avevamo preparato».



A Napoli, però, potrebbe cambiare qualcosa. «Al San Paolo sarà una partita diversa, lo so bene perché ci ho giocato già in passato e conosco l'ambiente, dovremo essere concentrati dal primo minuto e non dovremo prendere gol. Se siamo concentrati possiamo passare il turno», ha concluso a Sky.



