Arsenal, vacanze di lusso: Gunners a Dubai per la sosta

Ritorneranno in campo il primo giorno di aprile per la sfida di campionato al Newcastle, ma nel frattempo l'Arsenal si gode la sosta per le nazionali. I prossimi avversari del Napoli in Europa League, però, non hanno badato a spese per questi giorni senza gare, volando a Dubai con quel che resta del gruppo a disposizione di Unai Emery.



I Gunners sono arirvati negli Emirati Arabi qualche ora fa e al caldo di Dubai svolgeranno lavoro fisico per disputare poi al massimo la parte finale della stagione ancora a disposizione. Da centrare c'è la qualificazione in Champions così come l'Europa League con la sfida alla squadra di Carlo Ancelotti che partirà da Londra il prossimo 11 aprile.





