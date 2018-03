Arsenal, Wenger applaude Gattuso: «Non ha bisogno dei miei consigli»

di Redazione Sport

Rino Gattuso si definisce «un allenatore dei Pulcini» rispetto ad Arsene Wenger ma il tecnico francese non se la sente di dare alcun tipo di consiglio al collega del Milan: il suo Arsenal è in un momento critico, è reduce da quattro sconfitte consecutive, prende gol da undici gare di Premier e questa potrebbe diventare l'ultima stagione di Wenger alla guida dei Gunners dopo 22 anni. «Gattuso - spiega Wenger alla vigilia degli ottavi di finale di Europa League - non ha certo bisogno dei miei consigli. Anzi, visto che io non sto andando così bene, magari è lui a poterne dare a me in questo momento. Lui è stato una leggenda del Milan da giocatore, può diventarlo anche da allenatore». Wenger non si nasconde: «Dopo varie batoste stiamo soffrendo a livello mentale ma abbiamo l'opportunità di mostrare qualità e carattere. Dobbiamo fare un passo alla volta, eseguire le cose semplici: migliorare in attacco ed essere più attenti in difesa. E soprattutto ritrovare certezze. Contro il Milan sarà una doppia sfida combattuta». Wenger a Milano dovrà fare meno di Aubameyang (non eleggibile in Europa League perché utilizzato in Champions dal Borussia Dortmund), Lacazette, Santi Casorla, Monreal e Bellerin (fermo per un problema al ginocchio sinistro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA