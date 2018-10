Il video di Maradona zoppicante in uno degli ultimi allenamenti coi Dorados ha destato grande preoccupazione.



Artrosi alle ginocchia, è la diagnosi. Che rende anche quei piccoli movimenti come una passeggiata un inferno che non dà pace. Il dottor Germán Ochoa, traumatologo e chirurgo colombiano che ha in cura proprio Maradona mostra preoccupazione. «Conosco bene Diego - ha detto al sito argentino Todo Noticias - l'ho operato nel 2004 e anche a giugno prima dell'ultimo Mondiale, così che potesse stare tranquillo in Russia (dove era commentatore per la tv venezuelana, ndr). Sono al corrente di quale sia il suo problema di Maradona che ha una pesante artrosi alle ginocchia e non ha più cartilagine. E quindi le ossa si toccano: il femore con la tibia e con la rotula. È un problema grave che causa molto dolore, infiammazione e difficoltà nel movimento.



