Roma, è una difesa da Premier League

di Mimmo Ferretti

Excuse me, do you really want to score a gol? In Casa Roma non siamo ancora arrivati a questo punto, ma poco ci manca. Perché l'inglese è la lingua più parlata nella difesa di Paulo Fonseca. E per averne una conferma, basta dare un'occhiata alle carriere di chi è chiamato a difendere la squadra giallorossa. Si parte da Pau Lopez. Che è spagnolo ma che ha militato per una stagione (2016-17) con la maglia del Tottenham. Zero gettoni, comunque. Un po' meglio è andata all'argentino Federico Fazio, anche lui con la maglia degli Spurs: dall'agosto del 2014 al gennaio del 2016, venti presenze complessive per il difensore centrale. E poi c'è Davide Zappacosta, uno degli ultimi arrivati a Trigoria: con la maglia del Chelsea ha giocato per due stagioni, dal 2017 fino a poche settimane fa, collezionando 52 presenze e due reti. E che dire, poi, di Chris Smalling? Il gigante inglese prelevato dal Manchester United ha militato prima nel Maidstone, poi nel Fulham e, dal 2010, nel club dei Red Devils, vincendo due Premier League, 4 Community Shield, 1 coppa d'Inghilterra e 1 Coppa di Lega. Oltre a un'Europa League. Due parole anche su Davide Santon, protagonista in Premier League per quattro stagioni, dal 2011 al 2015, con la maglia del Newcastle (82 presenze e una rete). Chiude la fila Aleksandar Kolarov, che ha indossato per sette stagioni, dal 2010 al 2017, la casacca del Manchester City. Vincendo due Premier, due coppe d'Inghilterra, due coppe di Lega e una Community Shield.



Se vogliamo allargare il discorso oltre la difesa, ex “inglesi” sono anche Jordan Veretout (Aston Villa, 2015-16), Nikola Kalinic (Blackburn, 2009-2011), ovviamente Henrik Mkhitaryan (Manchester United/ Arsenal, 2016-19) ed Edin Dzeko (Manchester City, 2011-15). That's all.

© RIPRODUZIONE RISERVATA