Lascia la Roma e torna a casa sua al Siviglia. Questa la strada scelta dall'ex ds giallorosso Monchi che ha scelto di tornare in Spagna e non andare in Inghilterra o Francia, Arsenal o Psg, erano le pretendenti. Oggi l'anuncio ufficiale del club spagnolo: «Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, ritorna in quella che sarà sempre la sua casa. Sevilla FC e Monchi hanno raggiunto un accordo per tornare a quella che era stata la sua posizione fino a due anni fa, come direttore sportivo generale dell'entità».

Il suo vero e proprio arrivo sarà però «dal prossimo 1 aprile». La presentazione avverrà lunedì 18 marzo, alle 13 al Ramón Sánchez-Pizjuán. Nell'annuncio del Siviglia una foto di Monchi con scritto "torna il leone". Monchi era arrivato dal Siviglia a Roma due anni fa, e la stagione negativa in giallorossa ha portato al «divorzio consensuale».

