di Gianluca Lengua

Come da programma Cengiz Under oggi si è sottoposto a dei controlli a Villa Stuart che hanno confermato la lesione al bicipite femorale destro rimediata con la sua nazionale. Stabilita la tempistica di recupero più precisa, valutata intorno alle 5 settimane. Il turco salterà sette gare (cinque di campionato e due di Europa League) e verosimilmente tornerà a disposizione di Fonseca il 20 ottobre per la trasferta di Genova contro la Samp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA