Le Azzurre volano anche negli ascolti: 3,5 milioni alla tv

Vola in campo e vola anche in tv. L'esordio da sogno della nazionale femminile al Mondiale ha raccolto 3,5 milioni e mezzo di spettatori davanti alla tv. La partita, in onda alle 13 su Rai2, è stata vista da 2.826.000 spettatori con uno share del 18.5%, cui vanno aggiunti i 704 mila che hanno visto la gara su Sky. Un risultato più che soddisfacente che conferma il crescente interesse degli italiani verso il calcio femminile. Italia-Australia ha fatto meglio della finale di Nations League tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Olanda che si è fermata a 2.959.000 spettatori e il 14.2% di share.

