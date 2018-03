Astori, lacrime alla camera ardente: in fila calciatori e migliaia di tifosi

Aperta al Centro tecnico federale di Coverciano la camera ardente di Davide Astori. La salma del capitano della Fiorentina è arrivata da Udine a Firenze poco prima delle 15,30. Già molte le persone in fila in attesa di dare l'ultimo saluto ad Astori. La salma è stata accolta dai giocatori della Fiorentina, dai tecnici e dai dirigenti della società viola che erano già all'interno del Centro tecnico federale di Coverciano. È arrivato anche l'ex capitano Manuel Pasqual, ora all'Empoli. Tra i tanti tifosi e sportivi già in fila, c'è anche il padre di Federico Bernardeschi, legato al padre di Astori da grande amicizia. Poco prima dell'apertura al pubblico, è arrivato a Coverciano il direttore generale della Figc Michele Uva. Tra i primi dirigenti a rendere omaggio Pierluigi Collina, designatore arbitrale Fifa, e Alessandro Costacurta, vicecommissario Figc, Silenzio e commozione all'esterno della grande palestra dove è stata allestita la camera ardente. In piedi, accanto alla bara dove è stata appoggiata la maglia viola numero 13, Daniele De Rossi, capitano della Roma e compagno in azzurro di Astori. La Fiorentina, accompagnata dal presidente onorario Andrea Della Valle, è arrivata a Coverciano alle 17,15. Presenti anche i giocatori del Torino Andrea Belotti, Lorenzo De Silvestri, Adem Ljajic e il milanista Riccardo Montolivo.



FUNERALI DOMANI A SANTA CROCE

Esposizione sugli edifici pubblici della bandiera della città di Firenze abbrunata o a mezz'asta e segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e sui veicoli di servizio pubblico: è quando prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella, che ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, giovedì 8 marzo, quando alle ore 10, nella basilica di Santa Croce si terranno i funerali del capitano della Fiorentina Davide Astori. Nell'ordinanza il sindaco Nardella invita ad osservare nei luoghi di lavoro un minuto di silenzio e raccoglimento alle ore 13 (numero della maglia indossata da Astori) e ad osservare nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento, dove possibile, sempre alle ore 13 e comunque nella mattina. Inoltre, Nardella invita gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti dalle 13 alle 13.10 e le scuole a promuovere, in accordo con le autorità scolastiche competenti, autonomi momenti di riflessione e di approfondimento sul tema del valore dello sport e del calcio in particolare.



NIENTE PUBBLICO NELLA BASILICA

La Fiorentina, tramite il proprio sito ufficiale, comunica invece che, «a seguito del considerevole numero di persone che renderanno omaggio alle esequie di Davide Astori, per ragioni di sicurezza, non sarà consentito l'accesso al pubblico all'interno della Basilica di Santa Croce». La Fiorentina fa fa sapere inoltre che «per tutti coloro che vorranno salutare per l'ultima volta il capitano viola, informiamo che domani mattina il feretro, prima di raggiungere la Basilica, transiterà da viale Fanti, e farà una sosta davanti al suo stadio, prima di proseguire verso Santa Croce».

