L'omaggio del Franchi: palloncini bianchi e viola per Astori

I tifosi della Fiorentina si mobilitano per ricordare Davide Astori domani prima e durante la partita al Franchi, alle 12,30, contro il Benevento, la prima senza il capitano viola scomparso improvvisamente nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il Centro di coordinamento viola club e tutti i viola Club affiliati, i cui rappresentanti arriveranno da ogni parte d'Italia e dall'estero, saluteranno Astori con migliaia di palloncini bianchi e viola che saranno distribuiti nei settori Maratona e Parterre di Tribuna, all'ingresso dei tornelli. Subito dopo il fischio dell'arbitro sarà lasciato volare un cuore viola dalla terrazza della torre di Maratona, in quel preciso momento tutti i palloncini dovranno essere lasciati volare verso il cielo. Contemporaneamente in curva Ferrovia il Viola Club Viesseux lascerà volare il 'Numero 13' e tutti i tifosi presenti agiteranno 5000 palloncini viola: l'appello di tutti i sostenitori è restare in assoluto silenzio durante il minuto di raccoglimento. Quanto ai club della curva Fiesole, stanno preparando una maxi coreografia con migliaia di bandierine che formeranno un disegno in onore di Astori. In uno stadio con oltre 30.000 spettatori, anche la squadra viola omaggerà il suo capitano con una maglia speciale indossata durante il riscaldamento e altre iniziative.

