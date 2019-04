Live Atalanta-Empoli 0-0 Farias e Hateboer, che occasioni

Si chiude col botto la 32esima giornata di Serie A, col posticipo del lunedì sera tra Atlanta ed Empoli, due squadre in piena lotta per obiettivi diversi ma ugualmente fondamentali: i bergamaschi, reduci dal positivo 0-0 sul campo dell'Inter, cercano la vittoria per continuare a sognare la Champions League del prossimo anno, mentre i toscani provano l'impresa di espugnare Bergamo, dopo aver perso la fondamentale sfida di Udine, al fine di non perdere terreno dal quartultimo posto in classifica.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

ATALANTA: Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata.

EMPOLI: Dragowski; Nikolaou, Veseli, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Antonelli; Farias, Caputo.



L'Empoli non ha mai conquistato i 3 punti all'Atleti Azzurri d'Italia in 8 precedenti: 4 le vittorie dei bergamaschi, altrettanti i pareggi. Atalanta con rendimento equivalente fin qui tra casa e trasferta: sui 52 punti conquistati in totale, 25 in casa e 27 lontano da Bergamo, dove però Zapata e compagni hanno giocato una partita in più. Empoli disastroso lontano dal Castellani, solo 4 punti frutto di 4 pareggi: col Chievo, i toscani sono l'unica squadra di A a non avere mai vinto in trasferta.

