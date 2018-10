Atalanta, Gasperini non si fida: «Con Ventura è un altro Chievo»

«Ventura ha molte motivazioni per ripartire e il Chievo gliene ha offerta l'opportunità. Fortunatamente il calcio è in grado di darne per smaltire le delusioni». Alla vigilia della sfida dell'Atalanta in casa del Chievo, Gian Piero Gasperini rivolge un pensiero al collega reduce dalla panchina della Nazionale. Ma il tecnico nerazzurro non crede nemmeno a un avversario in disarmo: «Le insidie ci sono sempre, tanto più che stava vincendo alla prima con la Juventus fino a un quarto d'ora dalla fine e ha pareggiato con la Roma - spiega Gasperini -. A Milano comunque ha fatto la sua figura. Di solito disputa gare molto equilibrate, poi magari viene danneggiato nel punteggio in maniera eccessiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA