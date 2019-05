Atalanta, Gasp tra presente e futuro: «Di ogni cosa parlerò col presidente»

«Io col presidente Percassi ho deciso di fare il punto della situazione a campionato finito, cosa che capita ogni anno. Non farò mai niente che non sia condiviso con lui: passo prima dal presidente». Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida in casa della Juventus, si sofferma sulle voci che lo vorrebbero già sulla panchina della Roma, pur senza nominarla. Il tecnico dell'Atalanta assicura di aver smaltito la delusione della partita con la Lazio di mercoledì: «Psicologicamente ne siamo usciti vincitori, Bergamo e tutta l'Italia hanno la sensazione di quanto è successo - spiega -. Abbiamo cancellato la finale di Coppa Italia perché abbiamo altri traguardi, mentre per la Lazio era l'ultima chance. Ora ci giochiamo i punti per l'Europa League o la Champions League». Gasperini nega di aver mai avuto preferenze tra il trofeo e la qualificazione più prestigiosa: «Sugli obiettivi non abbiamo mai fatto distinzioni, ma certamente la Champions significherebbe un salto di qualità storico per le dimensioni dell'Atalanta - chiude -. Nei gironi entreremmo in quarta fascia, trovando due squadre fortissime. Economicamente ci sarebbero vantaggi enormi. La Coppa Italia è un trofeo, sarebbe rimasto in bacheca».





