Atalanta, Gasperini non cerca alibi: «L'Europa non deve condizionarci»

«Quest'anno non si fa altro che parlare di Europa, ma non deve essere un condizionamento per la squadra. In questa fase del campionato, non possiamo porci obiettivi». Alla vigilia della trasferta con la Fiorentina, Gian Piero Gasperini getta acqua sul fuoco delle ambizioni della sua Atalanta, attardata in classifica con 6 punti contro i 10 dei viola. «Per noi affrontare una squadra così forte e che segna così tanto in casa è un test per misurare forza e condizione - prosegue l'allenatore nerazzurro -. In questo momento i viola sono l'avversario più difficile: il nostro standard è buono, nel secondo tempo col Milan e mercoledì sera col Torino ho visto un recupero a livello di fiducia e di ritmi». Sulla formazione, il tecnico esclude subito un pezzo da novanta: «Sono fuori soltanto Masiello e Reca, mentre Ilicic è da riportare alla migliore condizione, perché finora non ci siamo ancora riusciti - chiude -. A parte col Milan, a Ferrara e contro il Torino Josip con le sue prestazioni ci è stato più di peso che di aiuto».

