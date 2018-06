Atalanta, Percassi draga il mercato: «Non monitoriamo solo Defrel»

Oltre 15 mila persone hanno preso parte stamattina, a Bergamo, alla dodicesima edizione della 'Camminata nerazzurrà, tradizionale appuntamento dei tifosi dell'Atalanta che parte dal Sentierone, uno dei più importanti e frequentati viali della città. Al via anche il presidente atalantino, Antonio Percassi. «È un evento che si ripete tutti gli anni e che porta bene. Il mercato? Siamo all'inizio della campagna acquisti, è ancora troppo presto, manca un mese all'avvio del ritiro. Ma faremo il possibile per non indebolire la squadra», ha commentato. Grande gioia per Marino Lazzarini, presidente del Centro di coordinamento del Club Amici dell'Atalanta: «Questa marea di partecipanti ci ripaga degli sforzi, riempie di gioia i nostri duecento volontari che rendono possibile la riuscita della Camminata. È la festa che chiude un'altra grande annata: l'Europa era un sogno, ora è di nuovo realtà».



«Defrel è uno dei quattro giocatori che stiamo osservando, dalla difesa all'attacco. Ma siamo ancora a giugno, interverremo dove servirà». Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, fa il punto delle strategie nerazzurre dopo aver dato il via alla dodicesima edizione della Camminata Nerazzurra, organizzata dal Club Amici dell'Atalanta. «Ci sono giovani al rientro dai prestiti come Valzania e Pessina che sono interessanti, abbiamo un'estate per valutarli - rimarca -. Barrow ormai è una realtà, non gioca le Final Four Primavera solo perché è con la Nazionale del Gambia e mi risulta abbia pure segnato il gol della vittoria». Circa il caso Milan e la possibile esclusione dei rossoneri dall'Europa League, il patron dei bergamaschi taglia corto. «Sportivamente l'accesso ai gironi se lo sono meritato loro - chiude -. Per me fare i preliminari o qualche bella amichevole internazionale è la stessa cosa, perché voglio vedere la squadra giocare e anche vincere».

