Atalanta-Hapoel 2-0 con Zapata: Gasp ai playoff con il Copenaghen

L'Atalanta ha battuto 2-0 gli israeliani dell'Hapoel Haifa nel ritorno del terzo turno dei preliminari di Europa League. La vittoria di stasera, dopo quella per 4-1 nella trasferta di una settimana fa, promuove gli orobici al playoff - ultimo passaggio prima della fase a gironi - dove incontreranno i danesi del Copenaghen (23 e 30 agosto).



Decisive nella serata di Reggio Emilio sono state le reti di Zapata al 71'- perentorio stacco di testa di perfetto cross dalla destra di Castagne – e di Cornelius, in pieno recupero, con un sinistro potente che non ha dato scampo al portiere avversario Setkus.

