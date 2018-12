Live Atalanta-Juventus 0-1 Clamoroso autogol di Djimsiti

Si gioca allo stadio Atleti Azzurri d'Italia alle ore 15 una delle due sfide di cartello in programma in questa 18a giornata di Serie A, la partita tra Atalanta e Juventus. Gli orobici vengono dalla sconfitta di Marassi contro il Genoa e sembrano meno continui rispetto allo scorso campionato, mentre sono finiti gli aggettivi per i Campioni d'Italia in carica, 1-0 sulla Roma sabato scorso, che fin qui hanno collezionato 16 vittorie ed 1 pareggio nelle 17 gare giocate in campionato.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA: Berisha; Masiello, Djmsiti, Mancini; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Emre Can, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic

