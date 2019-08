Atalanta, forte interesse per Luan ex Pallone d'oro del Sudamerica

Battuto in casa dal Palmeiras (0-1) del grande ex 'Felipaò Scolari nell'andata dei quarti della Libertadores, il Gremio fa il punto di una situazione che si sta facendo delicata. Infatti i 'tricolor' di Porto Alegre puntavano molto sulla competizione continentale e l'eventuale eliminazione sarebbe un colpo duro da assorbire. Intanto tengono banco le questioni di mercato, e la querelle che oppone il tecnico Renato Portaluppi a Luan, ex 'stellà della squadra e Pallone d'Oro sudamericano nel 2017. Il giocatore ha litigato con l'allenatore che, per ritorsione, lo lascia fuori squadra, com'è successo in Libertadores. Così ora la partenza del calciatore seguito in passato dalla Sampdoria sembra sempre più probabile. Il Gremio ha rifiutato l'offerta di 8 milioni di euro fatta un mese fa dal Porto ma è disponibile alla cessione, in quanto Luan ha un contratto in scadenza con la fine dell'anno solare 2020, quindi valido ancora per un anno e mezzo, data dopo la quale il club gaùcho non potrà più monetizzare. Adesso si è fatta avanti con decisione, fanno sapere da Porto Alegre, l'Atalanta i cui emissari hanno seguito dal vivo alcune partite del Gremio proprio per osservare dal vivo il numero 7. Un discorso è già stato fatto, anche se la dirigenza 'gremistà smentisce, ora si tratta di capire quale sia la valutazione data al giocatore. Ma il trasferimento di Luan a Bergamo, a Porto Alegre viene dato per possibile, se non probabile, a detta anche di fonti molto vicine a dirigenti del Gremio, che avrebbero invece deciso di non cedere alle lusinghe per l'altro talento del club Everton Cebolinha.

