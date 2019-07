Atalanta, la Champions di Percassi: «Per noi è come andare a scuola»

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi: «Per noi la Champions è come andare a scuola». Parte la stagione dei bergamaschi, anche con un nuovo stadio. «Ci hanno proprio insegnato in dettaglio cosa serve per adeguare l'impianto alla Champions - ha osservato -. Stiamo imparando a muoverci e a vivere in una competizione inedita, alle porte c'è una stagione storica per un club come il nostro. E la cosa più bella è che ormai non abbiamo nemmeno bisogno di presentarci: non siamo visti come una provinciale, ma come una realtà». Una battuta anche sul calciomercato: «Muriel è stato un acquisito straordinario e ce lo dicono tutti, appena presentatasi l'occasione ho pregato mio figlio Luca (amministratore delegato, ndr) di non farsela sfuggire e chiuderla subito - chiude Percassi -. Pasalic, invece, ha voluto rimanere e col Chelsea, con cui siamo in ottimi rapporti, abbiamo trovato senza problemi l'accordo per il rinnovo del prestito. I migliori, Zapata in testa, restano all'Atalanta. E vorrei rimanesse anche Mancini, che in ogni caso sarebbe rimpiazzato adeguatamente. La differenza con qualche anno fa è che adesso, dovendo scegliere tra due squadre, i giocatori scelgono noi perché siamo in Champions».

© RIPRODUZIONE RISERVATA