Atalanta-Torino 0-0: poco gioco e nessun gol

Atalanta e Torino macinano poco gioco, concludono ancor meno e in avanti non pungono: il risultato a occhiali di Bergamo non sorprende nessuno, anche perché le contendenti confermano di non saper più vincere. Nerazzurri vittoriosi finora solo all'esordio casalingo col Frosinone il 20 agosto, mentre i granata hanno strappato il bottino pieno alla Spal all'Olimpico alla terza giornata, il 2 settembre. Nonostante il predominio territoriale, la squadra di Gasperini non riesce ancora a innalzare il livello della manovra e dei tempi di esecuzione. L'avvio porta i colori di casa, con Gomez a seminare De Silvestri al 5' prima di convergere dalla mancina e sganciare un destro alto e a lato. Quattro giri di lancetta ed è Zapata a smistare da boa in posizione di suggeritore centrale per inserimento e diagonale troppo largo di Rigoni a pelo d'erba. Al 14' il primo break dei granata, con Meite a recuperare palla in mezzo per Baselli che serve in orizzontale l'accorrente Belotti, incapace di incrociare il radente dai venti metri. I nerazzurri spingono trovando una muraglia davanti, gli ospiti dal canto loro si difendono con ordine senza azzeccare una sola verticalizzazione utile in fase di possesso. Non succede praticamente nulla fino alla rimessa con le mani di Aina al 38': Berisha spazza di pugno in mischia, Parigini prova il sinistro al volo ma coglie l'esterno della rete. A 1' dalla pausa la punizione a due Freuler-Gomez, originata da un contrasto sulla trequarti tra Nkoulou e Zapata, sfocia in un ammollo respinto da De Silvestri che Palomino raccoglie sparando di sinistro oltre la traversa. Nella ripresa i bergamaschi ripartono con una certa decisione e Rigoni slalomeggia intorno a Rincon chiamando Hateboer al cross dal fondo dalla destra: Zapata ci arriva salendo in cielo, sfera tra le braccia di Sirigu. È il 5', di lì a poco Rigoni passa a sinistra scambiandosi di zolla con il Papu, soluzione che dura dieci minuti scarsi, finché scollinato il quarto d'ora Palomino su una ripartenza secca fa da rifinitore proprio per il numero 10 che impegna a terra il portiere avversario sul primo palo. Al 18' entra Ilicic per l'altro argentino là davanti, mentre Mazzarri replica togliendo l'impreciso Parigini (25') per Berenguer. Gasperini inserisce Pasalic in mediana al posto dello sfinito Freuler, ma ritmi e manovra non ne risentono positivamente e il Toro, spostando lo spagnolo a destra, inserisce Lukic per De Silvestri. Nella metà campo nemica i piemontesi si vedono solo con una botta velleitaria di Baselli rimpallata (33') che innesca un mezzo scontro fra Belotti e Toloi, ma a essere più pericolosa è ancora l' Atalanta con il colpo di testa di Toloi (38') a lato sul tiro dalla bandierina sinistra di Gomez. A cinque dal novantesimo Zapata viene rimpiazzato da Tumminello, due minutiil sinistro improvviso di Meité dalla lunga non spaventa Berisha. Al 44' spazio all'altro ex Zaza, piazzato in avanti togliendo Baselli dalla trequarti, al secondo di recupero la difesa sporca l'assist di Ilicic per Gomez che calcia ancora col piede «sbagliato» trovando il riflesso di Sirigu. Undicesimo angolo a favore, ma non serve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA