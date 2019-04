Live Atalanta-Udinese 0-0 Gasp fa turnover: fuori Ilicic

Atalanta e Udinese si affrontano all'Atleti Azzurri d'Italia per la 34esima giornata di Serie A; è un incrocio di fondamentale importanza quello di questa sera tra i bergamaschi, reduci dalla vittoria sul campo del Napoli in rimonta ed in piena corsa per la Champions League del prossimo anno e i friulani, che hanno al momento 33 punti in graduatoria, vengono dall'1-1 interno col Sassuolo e non si possono permettere passi falsi nella corsa per guadagnare la salvezza a fine stagione.



LE FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All: Gasperini



UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, De Maio, Samir; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All: Tudor



