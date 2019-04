Atletico Madrid, insulti all'arbitro: otto giornate a Diego Costa

Stangata sull'Atletico Madrid che perde Diego Costa squalificato per otto giornate dopo l'espulsione sabato scorso durante la sfida con il Barcellona. Costa è stato squalificato quattro giornate per gli insulti al direttore di gara Gil Manzano e altre quattro per averlo strattonato. La federcalcio spagnola ha multato sia il giocatore sia l'Atletico Madrid.

