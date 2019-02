Atletico-Juventus live dalle 21: Pjanic ha la febbre ma giocherà

Al Wanda Metropolitano, che sarà anche il teatro della finale, si gioca il match fra i padroni di casa dell'Atletico Madrid e la Juventus. Alle 21 scatta l'ora della verità: i colchoneros per continuare a sognare di completare un ciclo incredibile con la vittoria più prestigiosa. La squadra di Max Allegri, invece, è probabilmente la più accreditata ad alzare il trofeo il primo di giugno, soprattutto dopo l'arrivo in estate di CR7, che insegue il sesto successo personale nella competizione.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Giménez, Godin, Filipe Luis; Saul, Thomas, Rodri, Koke; Diego Costa, Griezmann.

A disposizione: Adan, Savic, Arias, Lemar, Vitolo, Correa, Morata.

Allenatore: Diego Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

A disposizione: Perin, Cancelo, Rugani, Barzagli, Emre Can, Kean, Bernardeschi.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

